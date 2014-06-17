Тагильчане! Если вас обидел этот человек, сообщите в полицию (ФОТО)

В ходе расследования сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома, на которой участковый уполномоченный опознал в одном из злоумышленников молодого человека, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение грабежей.

По словам исполняющей обязанности начальника отделения дознания отдела полиции № 18 старшего лейтенанта Татьяны Хохловой, подозреваемый дал признательные показания, что его приятель пожаловался на произошедший конфликт с владельцем автомашины. Парни попытались устроить «разборки» и заявились в дом к потерпевшему, но разговора не получилось. Тогда, выйдя на улицу, молодые люди выместили всю злобу на автомашине владельца: они пинали транспорт с такой силой, что оставили глубокие вмятины.

По окончании расследования дознаватель должна была ознакомить обвиняемого с материалами уголовного дела, но тот не являлся в полицию. Телефона для связи у него не было, а по месту прописки молодой человек не проживал. Тогда подозреваемого объявили в оперативный розыск. Накануне участковый уполномоченный задержал молодого человека и доставил в отдел для ознакомления с материалами.

Выяснилось, что молодым человеком интересуются оперативники отдела полиции № 16, где он подозревается в совершении грабежа, совершенного 6 июня. Тогда около 13 часов на ул. Космонавтов неизвестный сорвал с шеи золотой кулон у 38-летней женщины.

В настоящее время задержанный дает признательные показания в ряде подобных преступлений в отношении женщин, по которым не установлены потерпевшие. Если вы опознали в нем человека, совершившего в отношении вас преступление, обратитесь в отдел полиции № 16 по адресу: ул. Островского, 1 или позвоните в дежурную часть по тел. 97-60-32.