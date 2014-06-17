Тагильчанин не сумел сохранить свой бизнес и спился. Теперь пострадавших от его рук ищет полиция (ФОТО)

В ходе расследования уголовного дела установлено, что вместе с подозреваемым на все замеры выезжал его напарник Владимир, он также присутствовал при составлении договоров.

Известно, что информация об изготовлении мебели размещалась в сети Интернет, в рекламных газетах. Заказчики звонили по указанным телефонам, а исполнители выезжали на дом, где при составлении договора получали предоплату в размере от 9 до 25 тысяч на приобретение необходимых материалов для выполнения заказа. Окончательный расчет предполагался по выполнению заказа, на что согласно договору отводилось 30 суток.

Компаньон индивидуального предпринимателя признался следователю, что поначалу дела шли хорошо, заказчики были довольны качеством выполненных работ и повторно обращались к частникам. А потом у мужчин начались проблемы с алкоголем, на что и тратились деньги клиентов. По словам Владимира, он нашел в себе силы остановиться, а вот Сергей – нет.

Следователи предполагают, что есть и другие потерпевшие от действий недобросовестного предпринимателя, поэтому рекомендуют тагильчанам, заключившим договор с этими людьми, но не дождавшимися выполнения работ, обратиться с заявлением в органы внутренних дел по месту жительства.