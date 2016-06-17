Футбольные фанаты обстреляли гей-клуб в Екатеринбурге и избили его посетителей

Первой целью компании из 9 человек стали курившие на улице гости клуба. Молодым людям не понравилась одежда посетителей клуба. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Охрана клуба запустила внутрь посетителей и закрыла двери, но один человек остался снаружи и был сильно избит. У него сломана нога, получено сотрясение мозга, сообщает Znak.com.

Когда приехала полиция, зачинщики драки уже ушли. По словам администрации клуба, полиция не стала патрулировать окрестности. Когда стражи порядка уехали, молодые люди снова вернулись и обстреляли клуб из пневматического пистолета.

Пресс-группа полиции Екатеринбурга отрицает бездействие полицейских и сообщает, что их сотрудники сделали все возможное для поиска нападавших. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.