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Футбольные фанаты обстреляли гей-клуб в Екатеринбурге и избили его посетителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футбольные фанаты обстреляли гей-клуб в Екатеринбурге и избили его посетителей

17 июня 2016, 19:55ПроисшествияДенис Таратонов
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