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В Екатеринбурге байкера лишили прав: в мае он сбил инспектора мотопатруля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге байкера лишили прав: в мае он сбил инспектора мотопатруля

17 июня 2016, 14:20Происшествия
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