В Екатеринбурге байкера лишили прав: в мае он сбил инспектора мотопатруля

По требованию инспектора байкер, несколько раз нарушивший правила дорожного движения, не остановился. Завязалась погоня, которая закончилась падением служебного мотоцикла: нарушитель пнул по транспорту представителя правопорядка. И уехал, оставив место ДТП. У полицейского были зафиксированы травмы, сообщили в областной ГИБДД.

Местоположение байкера нашли на следующий день, благодаря сотрудничеству с мотосообществом. Он был задержан сотрудниками полиции. Нарушителем оказался 33-летний уроженец Каменск-Уральского, проживающий в Екатеринбурге. На мотоцикл документов у него не оказалось, как не оказалось и прав управления данным мототранспортом. В прошлом он уже дважды лишался водительского удостоверения.

Вскоре в отношении задержанного возбудили административные дела за неоплаченные в срок штрафы, а также за оставление места ДТП. Горе-водитель был задержан на трое суток по первому делу, а по второму, согласно решению суда, водитель был вновь лишен права на управление транспортным средство на год. Сообщается, разбирательство по данному делу продолжается.

Напомним, в Нижнем Тагиле 15 июня недалеко от перекрестка проспекта Ленина и улицы Пархоменко столкнулись два мотоцикла.