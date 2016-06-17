В Нижнем Тагиле на перекрестке ул. Циолковского-Октябрьской революции столкнулись автокран и иномарка (ФОТО)
17 июня 2016, 11:50ПроисшествияМарина
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ДТП произошло на выезде с Тагилстроя сегодня утром. По сообщению очевидцев произошло столкновение КАМАЗа со строительным краном и Hunday Solaris. Судя по городским камерам, иномарка собиралась повернуть направо с трамвайных путей. Большегруз планировал повернуть налево из своего ряда.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате дорожно-транпортного происшествия образовалась пробка длиной около 500 метров. Трамвай, ехавший с Тагилстроя, вынужден был простаивать. В трамвайном управлении информацию об изменении расписания движения трамваев на Тагилстрой из-за произошедшего ДТП не дали.
Водители решили разобраться с произошедшим столкновением самостоятельно, не вызывая сотрудников ГИБДД. Приблизительно в 10.30 виновники аварии покинули место ДТП, пробка тут же исчезла.
Напомним, 15 июня под Нижним Тагилом произошла авария, в которой погибла девушка, а молодой человек, находившийся за рулем, остался без правой ноги.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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