В Нижнем Тагиле на перекрестке ул. Циолковского-Октябрьской революции столкнулись автокран и иномарка (ФОТО)

В результате дорожно-транпортного происшествия образовалась пробка длиной около 500 метров. Трамвай, ехавший с Тагилстроя, вынужден был простаивать. В трамвайном управлении информацию об изменении расписания движения трамваев на Тагилстрой из-за произошедшего ДТП не дали.

Водители решили разобраться с произошедшим столкновением самостоятельно, не вызывая сотрудников ГИБДД. Приблизительно в 10.30 виновники аварии покинули место ДТП, пробка тут же исчезла.

Напомним, 15 июня под Нижним Тагилом произошла авария, в которой погибла девушка, а молодой человек, находившийся за рулем, остался без правой ноги.