В Нижнем Тагиле похищена белая орловская скаковая лошадь
Кража произошла 15 июня примерно в 14 часов.
О похищении своей любимой лошади сообщил её владелец Рустам.
Лошадь была отпущена для выпаса на Тагилстрое, недалеко от дома №52 на улице Константина Пылаева. Когда хозяин вернулся, его питомца уже не было.
Я отпустил кобылу пастись. Перед тем, как отлучиться по своим делам, я заметил недалеко от места выпаса белую «ГАЗель». Когда вернулся, лошади уже не было. Местный мальчишка сказал, что видел, как двое мужчин затаскивают её в ту самую ГАЗель. Примечательно, что на ней не было тента, сзади машина не закрывалась. Возможно, кто-то видел белую грузовую ГАЗель с моей лошадью на дороге и знает направление, в котором её везли? -- сообщил тагильчанин Рустам.
Хозяин кобылы сообщил, что полиция опросила мальчика, ставшего свидетелем похищения. В пресс-группе УВД Нижнего Тагила подтвердили, что заявление о краже коня поступило, проводится расследование.
Обращение от гражданина получено, проводится проверка, опрашиваются свидетели рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
© Эрик Х., TagilCity.ru