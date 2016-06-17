В Нижнем Тагиле похищена белая орловская скаковая лошадь

Лошадь была отпущена для выпаса на Тагилстрое , недалеко от дома №52 на улице Константина Пылаева. Когда хозяин вернулся, его питомца уже не было.

Я отпустил кобылу пастись. Перед тем, как отлучиться по своим делам, я заметил недалеко от места выпаса белую «ГАЗель». Когда вернулся, лошади уже не было. Местный мальчишка сказал, что видел, как двое мужчин затаскивают её в ту самую ГАЗель. Примечательно, что на ней не было тента, сзади машина не закрывалась. Возможно, кто-то видел белую грузовую ГАЗель с моей лошадью на дороге и знает направление, в котором её везли? -- сообщил тагильчанин Рустам.