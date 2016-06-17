В Свердловской области 21-летний парень насмерть избил своего дядю
17 июня 2016, 10:50Происшествия
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В Березовском городском суде накануне на скамье подсудимых оказался местный житель. 21-летний парень насмерть избил своего дядю.
Сообщается, что обвинение лично поддержал главный прокурор области Сергей Охлопков.
Роковая посиделка случилась 8 марта 2016 года, когда обвиняемый и его жертва отмечали праздник. В ходе завязавшегося конфликта племянник дяде нанес 38 ударов деревянной палкой. Мужчина скончался в Березовской городской больнице.
С учетом всех обвинений и позиции главного прокурора, подсудимый получил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.
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