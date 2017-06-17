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Двое детей выпали из окон 16 июня в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое детей выпали из окон 16 июня в Свердловской области

17 июня 2017, 12:05Происшествия
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