Двое детей выпали из окон 16 июня в Свердловской области
17 июня 2017, 12:05Происшествия
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В Свердловской области двое детей выпали из окон шестого этажа.
Сюжеты: Екатеринбург
В Лесном с шестого этажа упал мальчик 4 лет. В Екатеринбурге – девочка 3,5 года. Оба ребенка живы и госпитализированы в медучреждения.
По предварительной информации, дети пострадали по недосмотру взрослых. Проводится доследственная проверка, пишет ZNAK.COM.
Как защитить детей от падения из окон? Читайте в специальном материале TagilCity.ru.
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