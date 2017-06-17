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Екатеринбуржец открыл стрельбу из автомата в одном из районов города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец открыл стрельбу из автомата в одном из районов города

17 июня 2017, 11:35Происшествия
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