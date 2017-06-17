Екатеринбуржец открыл стрельбу из автомата в одном из районов города

Официальный представитель полиции области Валерий Горелых подтвердил, что инцидент действительно произошел накануне в Екатеринбурге. По его данным, мужчина перемещался по городу с автоматом на плече, кто-то из прохожих его раззадорил, что оружие не настоящее. Тогда мужчина решил доказать обратное и открыл стрельбу.