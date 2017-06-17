Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе под Нижним Тагилом (ФОТО)
17 июня 2017, 15:10Происшествия
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17 июня в час ночи грузовой автомобиль совершил смертельный наезд на молодого мужчину на трассе рядом с Николо-Павловском.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП произошло минувшей ночью. Автомобиль марки «Интернейшнл» совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть. Степень вины водителя будет установлена.
В результате ДТП пешеход 1992 г.р. скончался на месте.
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Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
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