Пешеход погиб в результате ДТП минувшей ночью на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
17 июня 2017, 10:05Происшествия
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16 июня в 23.50 в Нижнем Тагиле водитель автомашины «Митсубиси Лансер» совершил наезд на пешехода.
Сюжеты: Нижний Тагил
От полученных травм мужчина скончался на месте. Установлено, что пешеход стоял на проезжей части дороги. Вероятно, он пытался поймать попутку.
Я мимо проезжал ночью, видел, как мужчину забирала похоронная служба поделился с TagilCity очевидец Алексей.
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Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
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