В подземном паркинге в Екатеринбурге произошел пожар: пострадал мужчина (ФОТО)
17 июня 2017, 14:50Происшествия
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17 июня утром в Екатеринбурге в подземном паркинге вспыхнул пожар. Три машины сгорели, пострадал мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время пожара самостоятельно эвакуировались из здания 20 человек, среди них были дети. В огне сильно пострадал мужчина, чья машина стала очагом возгорания. Он пытался потушить автомобиль самостоятельно.
Тушение пожара осложнилось тем, что огнеборцы долго не могли подъехать к зданию из-за плотной парковки во дворе, пишет Е1.
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Фото: СОВА
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