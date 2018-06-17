Скорая помощь и легковушка столкнулись на перекрёстке в Екатеринбурге (ФОТО)
17 июня, 17:05Происшествия
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На перекрестке улиц Крауля и Викулова в Екатеринбурге произошло столкновение кареты скорой помощи и легкового автомобиля. Виновника аварии предстоит установить автоинспекторам.
Сюжеты: Екатеринбург
17 июня на перёкрестке в Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в бок кареты скорой помощи. По утверждениям очевидцев, скорая помощь ехала по улице Крауля в сторону улицы Заводской, а в салоне легкового автомобиля находилась компания молодых людей.
Как сообщает «Наша газета», после столкновения на место происшествия приехала реанимация, увезли двух человек. Предположительно одним из них является пациент, находившийся в скорой помощи. Подробности ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
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Фото: «Наша газета»
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