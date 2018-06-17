Скорая помощь и легковушка столкнулись на перекрёстке в Екатеринбурге (ФОТО)

17 июня на перёкрестке в Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в бок кареты скорой помощи. По утверждениям очевидцев, скорая помощь ехала по улице Крауля в сторону улицы Заводской, а в салоне легкового автомобиля находилась компания молодых людей.