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#домахорошо
Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

Сегодня, 19:27ПроисшествияФото: svzd.rzd.ru
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