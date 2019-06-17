Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве
Сегодня, 19:27ПроисшествияФото: svzd.rzd.ru
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В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Тело Миронова обнаружила его жена, вернувшись домой в коттедж на Рублевке. 14 июня Миронова отпустили из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.
Напомним, экс-начальник Свердловской железной дороги обвинялся во взятке. На протяжении всего судебного разбирательства Миронов отрицал свою вину.
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