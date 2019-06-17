В Екатеринбурге мотоциклист отсудил у дорожников около 700 тысяч рублей
В Екатеринбурге мотоциклист отсудил у дорожников за дорожно-транспортное происшествие около 700 тысяч рублей. Авария произошла во время ремонта улицы Токарей в 2017 году, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Во время ремонта дороги получился перепад асфальта длиной три метра, шириной — 11,6 метра, глубиной — 0,1 метра. При этом на участке не были установлены знаки «Дорожные работы» и «Ограничение максимальной скорости», а знак «Неровная дорога» находился за 340 метров, вместо 50–100 метров.
В результате ДТП екатеринбуржец получил травмы, а его мотоцикл Harley Davidson — механические повреждения.
Истец подал иск в Кировский райсуд Екатеринбурга с просьбой взыскать с АО «Трест Уралтрансспецстрой» 770 тысяч рублей, потраченных на восстановление мотоцикла, и другие расходы. Общая сумма иска составила 825 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с организации 666 тысяч 178 рублей ущерба, стоимость дефектовки (7 200 рублей), затраты на медпрепараты (6 883 рубля), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей), расходы на госпошлину (6 206 рублей).
Дорожная компания направила в Свердловский облсуд апелляцию, где с решением предыдущей инстанции согласились и оставили его в силе.