В Екатеринбурге мотоциклист отсудил у дорожников около 700 тысяч рублей

Во время ремонта дороги получился перепад асфальта длиной три метра, шириной — 11,6 метра, глубиной — 0,1 метра. При этом на участке не были установлены знаки «Дорожные работы» и «Ограничение максимальной скорости», а знак «Неровная дорога» находился за 340 метров, вместо 50–100 метров.

В результате ДТП екатеринбуржец получил травмы, а его мотоцикл Harley Davidson — механические повреждения.

Истец подал иск в Кировский райсуд Екатеринбурга с просьбой взыскать с АО «Трест Уралтрансспецстрой» 770 тысяч рублей, потраченных на восстановление мотоцикла, и другие расходы. Общая сумма иска составила 825 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с организации 666 тысяч 178 рублей ущерба, стоимость дефектовки (7 200 рублей), затраты на медпрепараты (6 883 рубля), компенсацию морального вреда (2 тысячи рублей), расходы на госпошлину (6 206 рублей).