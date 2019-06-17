Прокуратура обжалует приговор истязателю детей Юдину

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Свердловской области планирует обжаловать приговор Пригородного суда в Нижнем Тагиле, передаёт «АиФ» слова пресс-секретаря ведомства Марины Канатовой. Прокуратура запросит пересмотр дела иным составом суда.
Пока апелляционное заявление не готово, но уже после изучения мотивировочной части приговора принято решение о его обжаловании,сообщила Канатова «АиФ».
Напомним, Юрию Юдину было предъявлено обвинение по трём эпизодам насилия над несовершеннолетними. По показаниям экс-сотрудников компании, Юдин организовал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих подчиненных и их детей. 14 июня, Пригородный суд Свердловской области приговорил его к четырём годам условного лишения свободы. Решение вызвало резкое недовольство общественности. Люди начали собирать подписи за изменение наказания, запустили в социальных сетях хештег. А 14 июня у одного из офисов «Планеты» прошёл одиночный пикет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей