Прокуратура обжалует приговор истязателю детей Юдину

Пока апелляционное заявление не готово, но уже после изучения мотивировочной части приговора принято решение о его обжаловании,сообщила Канатова «АиФ».

Напомним, Юрию Юдину было предъявлено обвинение по трём эпизодам насилия над несовершеннолетними. По показаниям экс-сотрудников компании, Юдин организовал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих подчиненных и их детей. 14 июня, Пригородный суд Свердловской области приговорил его к четырём годам условного лишения свободы. Решение вызвало резкое недовольство общественности. Люди начали собирать подписи за изменение наказания, запустили в социальных сетях хештег. А 14 июня у одного из офисов «Планеты» прошёл одиночный пикет.