В Нижнем Тагиле в минувшие выходные произошел пожар в многоквартирном доме
Сегодня, 08:02ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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15 июня в вечернее время произошел пожар в многоквартирном доме на улице Красных Зорь, 15 в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Горела квартира на последнем этаже жилого дома. Были эвакуированы шесть жителей подъезда, среди них — двое детей. Пожар потушен в течение пяти минут. В тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС на четырех единицах спецтехники.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем ребенком.
В этот же день в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажном жилом доме, были эвакуированы 44 человека.
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