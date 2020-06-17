Под Нижним Тагилом из пожара в деревянном доме спаслись мать и трое детей
Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В селе Петрокаменское на улице Верхнейвинской сгорел деревянный дом. Из пожара спаслась женщина и трое детей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Соседи заметили возгорание, поскольку огонь мог перекинуться на соседние постройки, люди начали приливку зданий. Местные жители рассказали, что семья, живущая в доме, успела выбежать на улицу.
На тушение пожара выезжали три спецмашины, площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Также соседи рассказали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в проводке. Однако причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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