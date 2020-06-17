В Екатеринбурге при пожаре шестилетняя девочка получила 50% ожогов поверхности тела

Информацию о пожаре в садоводческом товариществе «Надежда-2» подтвердили в МЧС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадали три человека, у шестилетней девочки обожжено 50% поверхности тела.

По информации издания, пожар произошел, когда глава семейства занимался сварочными работами рядом с пенопластом. Огонь вспыхнул, когда искра попала на пенопласт, и распространился на второй этаж. Там находилась супруга мужчины с дочерью. Подняться туда он уже не смог.