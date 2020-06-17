В Нижнем Тагиле на четырехлетнего мальчика на детской площадке напала стая собак

По предварительным данным, 16 июня у дома на улице Аганичева,10а на детской площадке собаки напали на мальчика. Матери ребенка удалось отогнать животных. По ее словам, сын не получил травмы, но сильно испугался.

В прокуратуре рассказали, что в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства в вопросах отлова животных. Будет установлено, заключен ли муниципалитетом контракт на отлов безнадзорных животных. Если контракт заключен, то прокуратура даст оценку работе подрядчика по исполнению его условий.