В Нижнем Тагиле на четырехлетнего мальчика на детской площадке напала стая собак
Сегодня, 19:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после информации в СМИ о нападении на четырёхлетнего ребёнка стаи собак, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, 16 июня у дома на улице Аганичева,10а на детской площадке собаки напали на мальчика. Матери ребенка удалось отогнать животных. По ее словам, сын не получил травмы, но сильно испугался.
В прокуратуре рассказали, что в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства в вопросах отлова животных. Будет установлено, заключен ли муниципалитетом контракт на отлов безнадзорных животных. Если контракт заключен, то прокуратура даст оценку работе подрядчика по исполнению его условий.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей