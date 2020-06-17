В посёлке Запрудный рано утром сгорел частный дом
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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В поселке Запрудный рано утром произошел пожар в частном доме, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 05.58. На улице Белгородской загорелся частный дом.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате были повреждены стены, перегородки, перекрытия, а также кровля дома.
На тушение пожара прибыли две единицы техники, а также пять человек личного состава.
В 07.51 пожар был полностью потушен.
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