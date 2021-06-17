Глава сельского поселения на Урале наказан за нарушения при заключении контрактов

Глава сельского поселения на Урале наказан за нарушения при заключении контрактов
Глава сельского поселения на Урале наказан за нарушения при заключении контрактов
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
За нарушения при заключении контрактов на выполнение работ по обустройству тротуара и дорожного полотна Камышловская межрайонная прокуратура в отношении главы Зареченского сельского поселения возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Его оштрафовали на 75 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года с МУП «Гарант» были заключены 3 договора подряда на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Ленина в деревне Баранникова на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

Также в ноябре 2020 года с «Гарантом» заключили 2 договора подряда на выполнение работ по устройству щебёночного покрытия на улице Лесная в деревне Коровякова на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что данные договоры администрацией сельского поселения заключены с МУП «Гарант» как с единственным поставщиком, в обход конкурентных процедур, то есть без проведения электронного аукциона. Также, приняв во внимание тождественность условий контрактов, временной промежуток, в течение которого были заключены контракты, выявили факт их дробления. Дробление единой закупки на выполнение группы идентичных работ свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов.

По результатам рассмотрений прокурора главу Зареченского сельского поселения оштрафовали. Постановления о привлечении к административной ответственности не вступили в законную силу.

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