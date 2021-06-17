Иномарка насмерть сбила мужчину на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское», проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия по окончании, которого будет принято процессуальное решение, рассказали TagilCity.ru в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».