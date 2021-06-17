Иномарка насмерть сбила мужчину на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Иномарка насмерть сбила мужчину на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Иномарка насмерть сбила мужчину на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:27ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
43-летний мужчина погиб под колесами автомобиля Hyundai Creta на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле поздним вечером 16 июня. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Под колесами автомобиля Hyundai Creta погиб мужчина у дома № 88 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Инцидент случился около 23.50 в среду, 16 июня.

За рулем иномарки находилась женщина 58 лет.

В результате ДТП мужчина — пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте, от полученных травм скончался до приезда медиков.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское», проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия по окончании, которого будет принято процессуальное решение, рассказали TagilCity.ru в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Как пояснила сотрудникам Госавтоинспекции женщина — водитель, во время движения на автомобиле неожиданно на проезжую часть дороги выбежал мужчина. Она применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Напомним, 13 июня два человека госпитализированы после ДТП на перекрестке Алтайская — Боровая в Нижнем Тагиле. Водитель отечественной легковушки на скорости врезался в автомобиль Mazda 3.

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