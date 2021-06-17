Мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста и напился в Екатеринбурге

Мужчина, управляя каршеринговым Hyundai Solaris, ехал на запрещающий сигнал светофора и сбил велосипедиста в Екатеринбурге. По словам водителя, уехав с места происшествия, он пошел выпивать.

ДТП случилось утром 17 июня на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта. За рулем машины находился 28-летний уралец, имеющий стаж вождения семь лет. Автомобиль он арендовал около 07.30, чтобы поехать на работу, сообщает Е1 со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. После аварии мужчина скрылся. Он объяснил это тем, что находился в шоковом состоянии и решил употребить спиртные напитки. В ходе проведенного медицинского освидетельствования установлен факт алкогольного опьянения у задержанного водителя, прибор показал результат — 1,00 мг/л,отметили в ведомстве. 32-летнего велосипедиста с места ДТП в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. В результате на водителя был составлен протокол за невыполнение обязанностей в связи с аварией. Теперь ему грозит до 30 тысяч штрафа, либо лишение прав сроком до двух лет. Из-за тяжелых травм, которые получил велосипедист, решается вопрос о передаче дела в МВД. Напомним, 10 июня легковушка сбила велосипедиста недалеко от школы № 64 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, инцидент случился на пешеходном переходе. Велосипедиста сбила иномарка на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

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