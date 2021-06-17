Пенсионерка убила сына в Екатеринбурге и спрятала труп

По версии следствия, 72-летняя екатеринбурженка 4 декабря 2020 года поссорилась с сыном и в ходе очередного конфликта толкнула его. Мужчина не удержался на ногах и упал. Далее осужденная неустановленным тупым твердым предметом с острым лезвием умышленно нанесла более 30-ти ударов по жизненно-важным органам головы, шеи и туловища своего сына. Мужчина скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи.