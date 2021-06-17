Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автобусов в Екатеринбурге

Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автобусов в Екатеринбурге
Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автобусов в Екатеринбурге
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Трое пассажиров, в том числе 7-летний ребенок, пострадали в результате столкновения автобусов на остановке общественного транспорта на улице Амундсена в Екатеринбурге.

Утром 17 июня два автобуса, следующие по маршрутам «047» и «054» столкнулись на остановке «Волгоградская» в Екатеринбурге, сообщает Е1.

По данным Госавтоинспекции в результате происшествия травмы головы получили три человека — двое взрослых и ребенок 7 лет.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники УГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, после смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов прошла в Екатеринбурге. В рейдах вместе со стражами правопорядка приняли участие сотрудники Ространснадзора. Специалисты проверили наличие всех необходимых документов у водителей, а также исправность транспортных средств.

Сюжеты:
Екатеринбург
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