Труп в военной форме найден у воинской части в Екатеринбурге

У воинской части на улице Бебеля в Екатеринбурге обнаружен труп. Человек выпал из разбитого окна одного из верхних окон здания, сообщают Е1 очевидцы события.

Тело лежит на обочине вдоль забора. Выпавший человек в военной форме. На место события приезжала реанимационная бригада скорой помощи. Констатировав смерть выпавшего из окна человека, скорая уехала с места происшествия. По поводу произошедшего в полиции Екатеринбурга воздержались от комментариев. В Следственном комитете ответили, что это не в их юрисдикции. Напомним, следственный комитет ведёт проверку обстоятельств падения шестилетнего ребёнка с балкона многоквартирного дома на улице К. Пылаева в Екатеринбурге. СКР возбудил уголовное дело в отношении семьи выпавшего с балкона ребёнка

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