Труп в военной форме найден у воинской части в Екатеринбурге

Тело лежит на обочине вдоль забора. Выпавший человек в военной форме. На место события приезжала реанимационная бригада скорой помощи. Констатировав смерть выпавшего из окна человека, скорая уехала с места происшествия.
По поводу произошедшего в полиции Екатеринбурга воздержались от комментариев. В Следственном комитете ответили, что это не в их юрисдикции.
Напомним, следственный комитет ведёт проверку обстоятельств падения шестилетнего ребёнка с балкона многоквартирного дома на улице К. Пылаева в Екатеринбурге.