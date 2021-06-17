Труп в военной форме найден у воинской части в Екатеринбурге

Труп в военной форме найден у воинской части в Екатеринбурге
Труп в военной форме найден у воинской части в Екатеринбурге
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: е1.ru
У воинской части на улице Бебеля в Екатеринбурге обнаружен труп. Человек выпал из разбитого окна одного из верхних окон здания, сообщают Е1 очевидцы события.

Тело лежит на обочине вдоль забора. Выпавший человек в военной форме. На место события приезжала реанимационная бригада скорой помощи. Констатировав смерть выпавшего из окна человека, скорая уехала с места происшествия.

По поводу произошедшего в полиции Екатеринбурга воздержались от комментариев. В Следственном комитете ответили, что это не в их юрисдикции.

Напомним, следственный комитет ведёт проверку обстоятельств падения шестилетнего ребёнка с балкона многоквартирного дома на улице К. Пылаева в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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