За нарушения в аукционной документации оштрафована администрация Первоуральска

Жалобы строительных компаний на действия администрации городского округа Первоуральск Свердловское УФАС России признало обоснованными . Её привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.4 КоАП РФ и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В аукционной документации на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, установлены нарушения, сообщает пресс-служба Свердловского УФАС. Решениями Свердловского УФАС России орган местного самоуправления признали нарушившим пп. 4 п. 21 ст. 39.11 ЗК РФ. В извещении о проведении аукционов не разместили сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Отсутствие этой информации нарушает права и интересы потенциальных участников торгов, что в свою очередь может обосновывать отсутствие поданных заявок. Не согласившись с вынесенными решениями, орган местного самоуправления обратился в арбитражный суд Свердловской области. Суд первой инстанции оставил решение Свердловского УФАС России без изменений, признав их решения законными и обоснованными. 17 арбитражный апелляционный суд также поддержал выводы суда первой инстанции. Довод администрации, что торги были отменены ещё до вынесения решения, был отклонён. Правового значения отмена торгов не имеет, поскольку это не влияет на законность оспариваемого решения.

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