В результате дорожной аварии, которая произошла утром 17 июня на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле, травму получила 52-летняя пассажирка одного из автомобилей.

ДТП с участие двух иномарок случилось на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле около 10.00 в четверг 17 июня. Видеокадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «Инцидент Нижний Итагил» в социальной сети «ВКонтакте». Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте. Водитель Kia Venga — женщина 1983 года рождения при выезде с улицы Новаторов не убедилась в безопасности маневра и не предоставила преимущество в движении автомобилю Kia Spectra, за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения. Он ехал по Уральскому проспекту со стороны города в сторону Гальянки, рассказали подробности TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Там отметили, что в результате аварии травмы получила пассажир Kia Spectra — женщина 1969 года рождения. После осмотра медиками «скорой» она была отпущена домой. Напомним, 43-летний мужчина погиб под колесами автомобиля Hyundai Creta на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле поздним вечером 16 июня. Он переходил дорогу в неположенном месте. Иномарка насмерть сбила мужчину на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

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