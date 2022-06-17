Автобус свалился в кювет на ровной дороге в Свердловской области

На ровной трассе по пути из Екатеринбурга в Сухой Лог в кювет улетел автобус.
ЧП произошло в районе деревни Курманка, пишет Е1. Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжающего мимо. Согласно кадрам, большой автобус занесло на ровной дороге.
Водитель совершил попытку вернуть контроль над транспортом средством, но безуспешно. Автобус все ж опрокинулся. Причиной ДТП сотрудники ДПС назвали ошибку водителя – неверное управление в условиях сложной дороги.
Предварительно известно, что шофер ошибся с выбором скорости для данного участка трассы. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
В автобусе находилось восемь пассажиров. Никто из них не пострадал – всех на попутных машинах довезли до пункта назначения.