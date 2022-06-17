Екатеринбургская семья чуть не погибла в ДТП по вине лихача

Екатеринбургская семья чуть не погибла в ДТП по вине лихача
Екатеринбургская семья чуть не погибла в ДТП по вине лихача
Сегодня, 20:52ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Семье екатеринбуржцев из трех человек удалось уцелеть после аварии, случившейся 17 июня по вине лихача.

Водитель Mitsubishi Lancer с подругой и ребенком утром ехал из Первоуральска в Екатеринбург. По его рассказу, неожиданно во время резкого перестроения их машину подрезал другой автомобилист, превысивший скорость, сильно задев японскую иномарку сбоку. Мужчина едва не потерял управление, и лишь в последний момент сумел не допустить столкновение с бетонным столбом.

Спасшийся в аварии водитель сообщил, что ремонт автомобиля обойдется в полмиллиона рублей. Теперь он будет искать виновника ДТП. Однако найти его будет непросто, так как на кадрах с видеорегистратора не видно ни номер, ни даже марку автомобиля лихача, передает слова потерпевшего Е1.

Сюжеты:
Новости УрФО
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