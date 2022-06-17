Екатеринбургская семья чуть не погибла в ДТП по вине лихача

Спасшийся в аварии водитель сообщил, что ремонт автомобиля обойдется в полмиллиона рублей. Теперь он будет искать виновника ДТП. Однако найти его будет непросто, так как на кадрах с видеорегистратора не видно ни номер, ни даже марку автомобиля лихача, передает слова потерпевшего Е1.