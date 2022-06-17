Из-за ливней, гроз и ветра в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Основными проявлениями непогоды, которые сегодня могут наблюдаться на территории региона, являются ливни, грозы и ветер с порывами до 25 м/с, местами возможен град. Аналогичная ситуация сложится в Челябинской области 18 июня, информирует граждан Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с неблагоприятными погодными условиями повышен риск возникновения чрезвычайных ситуаций во всех районах Свердловской области. Руководству муниципальных образований рекомендовано принять меры по недопущению и оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций, говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.