Из-за ливней, гроз и ветра в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Основными проявлениями непогоды, которые сегодня могут наблюдаться на территории региона, являются ливни, грозы и ветер с порывами до 25 м/с, местами возможен град. Аналогичная ситуация сложится в Челябинской области 18 июня, информирует граждан Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.