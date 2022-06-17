Кот застрял в открытом окне пустой квартиры в Екатеринбурге

Кот застрял в открытом окне пустой квартиры в Екатеринбурге
Кот застрял в открытом окне пустой квартиры в Екатеринбурге
Сегодня, 09:53ПроисшествияИрина КириловаФото: "Зооспас Екатеринбург"
В окне пустой квартиры на Уралмаше в Екатеринбурге застрял кот. На место прибыли зооспасатели, но его спасти от гибели не смогли. Хозяев в момент происшествия дома не было.

Местная жительница обратилась к волонтерам после того, как услышала крики кота. Она решила посмотреть, что произошло, и увидела застрявшее животное.

По словам спасателей отряда «Зооспас» вызов поступил поздно. Кот был зажат всю ночь. Когда его спустили, он еще подавал признаки жизни.

Животное было плотно пережато в щели между рамой и приоткрытой створкой. Волонтерам пришлось отжимать створку, а кота коленом выталкивать вверх. О владельцах квартиры соседи рассказать не смогли.

Уже в клинике стало известно, что в области пережатия половина туловища лишена чувствительности, а кожа посинела. Волонтеры не решились на усыпление и поехали в другую клинику. Там заявили то же самое. В результате пришлось его усыпить. По словам волонтеров, хозяева так и не вернулись домой.

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