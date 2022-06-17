Мужчина погиб по вине пьяного водителя на трассе около Екатеринбурга

Севший пьяным за руль водитель Hyundai Accent не уследил за дорожной ситуацией. Вероятно, он, потеряв концентрацию, пересек встречную полосу, попал на дорогу с односторонним движением, где врезался в ехавший навстречу автомобиль Renault Logan.
Сильное столкновение буквально смяло переднюю часть кузова Renault. Водитель погиб от полученных травм. Ехавшие позади пассажиры, жена и ребенок погибшего, выжили, так как ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Мальчик госпитализирован с травмами.
А вот предполагаемый виновник трагедии отделался легкими ушибами. До этой аварии за 11 лет автовождения он даже ни разу не был оштрафован, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.