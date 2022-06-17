Мужчина погиб по вине пьяного водителя на трассе около Екатеринбурга

Мужчина погиб по вине пьяного водителя на трассе около Екатеринбурга
Мужчина погиб по вине пьяного водителя на трассе около Екатеринбурга
Сегодня, 17:06ПроисшествияРинат КамалиевФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя произошло ночью на транспортной развязке в обход Верхней Пышмы.

Севший пьяным за руль водитель Hyundai Accent не уследил за дорожной ситуацией. Вероятно, он, потеряв концентрацию, пересек встречную полосу, попал на дорогу с односторонним движением, где врезался в ехавший навстречу автомобиль Renault Logan.

Сильное столкновение буквально смяло переднюю часть кузова Renault. Водитель погиб от полученных травм. Ехавшие позади пассажиры, жена и ребенок погибшего, выжили, так как ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Мальчик госпитализирован с травмами.

А вот предполагаемый виновник трагедии отделался легкими ушибами. До этой аварии за 11 лет автовождения он даже ни разу не был оштрафован, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дтпаварияалкогольное опьянениеВерхняя Пышмаодностороннее движениевстречная полосажертваЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы