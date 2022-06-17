Несколько тысяч человек остались без электричества в пригороде Нижнего Тагила

Несколько тысяч человек остались без электричества в пригороде Нижнего Тагила
Несколько тысяч человек остались без электричества в пригороде Нижнего Тагила
Сегодня, 20:51ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Масштабная авария оставила без электричества тысячи домовладений в пригороде Нижнего Тагила.

Отключение электроэнергии произошло в час дня 17 июня на высоковольтной линии 35 кВт. В результате оказались обесточены прилегающие к Нижнему Тагилу села Николо-Павловское и Шиловка, поселок Леневка.

Авария большая. Но должны устранить ориентировочно к 23 часам,сообщили TagilCity.ru в ЕДДС Пригородного района.

Ситуация затронула также садовое хозяйство Капасиха и несколько садовых кооперативов.

В одной только Капасихе без света остаются 900 домов, рассказала садовод.

В связи с ливнями, грозами и сильным ветром 17 июня по всей Свердловской области действует штормовое предупреждение. МЧС уведомило муниципалитеты, что непогода может стать причиной аварийных ситуаций.

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