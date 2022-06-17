Передано в суд дело похитившего парня бывшей возлюбленной свердловского полицейского

Происшествие, за которое экс-работник органов правопорядка, предстал перед судом, произошло около года назад. Бывшая девушка пожаловалась полицейскому, что ее нынешний кавалер отказался от нее, узнав о беременности. Узнав об этом, он решил своеобразным способом наказать спутника своей подруги.