Передано в суд дело похитившего парня бывшей возлюбленной свердловского полицейского

Передано в суд дело похитившего парня бывшей возлюбленной свердловского полицейского
Передано в суд дело похитившего парня бывшей возлюбленной свердловского полицейского
Сегодня, 12:48ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Экс-сотрудника полиции судят в городе Первоуральск Свердловской области за похищение молодого человека своей бывшей возлюбленной.

Происшествие, за которое экс-работник органов правопорядка, предстал перед судом, произошло около года назад. Бывшая девушка пожаловалась полицейскому, что ее нынешний кавалер отказался от нее, узнав о беременности. Узнав об этом, он решил своеобразным способом наказать спутника своей подруги.

Полицейский вечером выследил этого парня, работника магазина спорттоваров, скрутил, насильно посадил в свою машину и довез до кладбища на окраине Первоуральска. Там он, зафиксировав заложника наручниками, потребовал у него отдать забеременевшей девушке свой автомобиль и крупную денежную сумму.

Полицейский отпустил заложника, лишь когда тот дал согласие выполнить его незаконные требования. Однако несколько дней спустя потерпевший заявил о случившемся в полицию.

Полицейский сразу сознался в содеянном, его уволили иж органов. А сейчас он находится на скамье подсудимых за похищение и вымогательство, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
судполицияПервоуральскбеременностьпохищениевымогательствоотношения#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы