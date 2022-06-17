Передано в суд дело похитившего парня бывшей возлюбленной свердловского полицейского

Происшествие, за которое экс-работник органов правопорядка, предстал перед судом, произошло около года назад. Бывшая девушка пожаловалась полицейскому, что ее нынешний кавалер отказался от нее, узнав о беременности. Узнав об этом, он решил своеобразным способом наказать спутника своей подруги.
Полицейский вечером выследил этого парня, работника магазина спорттоваров, скрутил, насильно посадил в свою машину и довез до кладбища на окраине Первоуральска. Там он, зафиксировав заложника наручниками, потребовал у него отдать забеременевшей девушке свой автомобиль и крупную денежную сумму.
Полицейский отпустил заложника, лишь когда тот дал согласие выполнить его незаконные требования. Однако несколько дней спустя потерпевший заявил о случившемся в полицию.
Полицейский сразу сознался в содеянном, его уволили иж органов. А сейчас он находится на скамье подсудимых за похищение и вымогательство, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.