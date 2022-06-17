Приютивший в своей квартире юношу тагильчанин на утро остался без телефона

Проверка началась после сообщения 40-летнего тагильчанина, живущего по улице Высокогорская, который рассказал, что в ночь на 18 мая из его квартиры неизвестный украл телефон, который стоил 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что перед кражей пострадавший в автобусе разговорился с неизвестным ранее ему молодым человеком, который представился ему Антоном. В ходе беседы тот рассказал, что ему негде ночевать, тогда потерпевший предложил остаться у него.
Дома он накормил гостя, поговорил с ним и отправил спать. На утро хозяин жилья не обнаружил ни мужчину, ни мобильный телефон.
Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые «засекли» злоумышленника. Его приметы: рост около 170-175 см, славянская внешность, среднее телосложение.
Потерпевшему молодой человек сообщил, что ему 23 года. Всех, кто владеет какой-нибудь информацией о нем, просят позвонить по тел. (3435)97-64-02.