Семью лебедей расстреляли под Екатеринбургом

Происшествие увидели случайные прохожие. Об инциденте они рассказали изданию Е1.
По словам свидетелей, лебеди жили на пруду несколько лет. Их многие знали и кормили. Но на днях на водоем приехали рыбаки, которые решили их убить.
По словам жительницы Александра, трое лебедей скончались, а один успел улететь. Мотивы поступка приезжих рыбаков ей неизвестны. В полицию жители уже обратились.
Местные утверждают, что в Ключевск рыбаки приехали на джипе, немного порыбачили, после чего и совершили противоправные действия. Также они видели, что с ними была собака. Из воды мертвых лебедей мужчинам принесла именно она.