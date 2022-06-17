Семью лебедей расстреляли под Екатеринбургом

Семью лебедей расстреляли под Екатеринбургом
Семью лебедей расстреляли под Екатеринбургом
Сегодня, 16:01ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В поселке Ключевске под Екатеринбургом злоумышленники расстреляли целую лебединую семью.

Происшествие увидели случайные прохожие. Об инциденте они рассказали изданию Е1.

По словам свидетелей, лебеди жили на пруду несколько лет. Их многие знали и кормили. Но на днях на водоем приехали рыбаки, которые решили их убить.

По словам жительницы Александра, трое лебедей скончались, а один успел улететь. Мотивы поступка приезжих рыбаков ей неизвестны. В полицию жители уже обратились.

Местные утверждают, что в Ключевск рыбаки приехали на джипе, немного порыбачили, после чего и совершили противоправные действия. Также они видели, что с ними была собака. Из воды мертвых лебедей мужчинам принесла именно она.

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