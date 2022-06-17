Стала известна причина крупного пожара в поселке под Екатеринбургом

Стала известна причина крупного пожара в поселке под Екатеринбургом
Стала известна причина крупного пожара в поселке под Екатеринбургом
Сегодня, 13:54ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Причина возгорания в Безречном, едва не спалившим поселок, стала известна.

Пожар в Безречном, в ходе которого в прошлом месяце едва не сгорел весь поселок, произошел из-за удара молнии. Она ударила в торфяники, пишет Е1.

Об этом стало известно в ходе расследования прокуратуры Березовского. Прокуроры считают, что в том, что пламя добралось до домов граждан, присутствует вина властей.

Они выявили несколько нарушений, которые могли способствовать распространению пламени. На территории округа они нашли временные строения пилорам, склады древесины и прочее, где обнаружили нарушения требований к пожарным водоемам.

Прокуратура потребовала от местной администрации устранить эти нарушения.

Напомним, в ходе того пожара днем 10 мая горели шесть домов. Запах гари дошел даже до областного центра.

Сюжеты:
Новости УрФО
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