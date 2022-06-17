Стала известна причина крупного пожара в поселке под Екатеринбургом

Пожар в Безречном, в ходе которого в прошлом месяце едва не сгорел весь поселок, произошел из-за удара молнии. Она ударила в торфяники, пишет Е1.
Об этом стало известно в ходе расследования прокуратуры Березовского. Прокуроры считают, что в том, что пламя добралось до домов граждан, присутствует вина властей.
Они выявили несколько нарушений, которые могли способствовать распространению пламени. На территории округа они нашли временные строения пилорам, склады древесины и прочее, где обнаружили нарушения требований к пожарным водоемам.
Прокуратура потребовала от местной администрации устранить эти нарушения.
Напомним, в ходе того пожара днем 10 мая горели шесть домов. Запах гари дошел даже до областного центра.