Стали известны новые подробности нападения на художниц в Екатеринбурге

Происшествие случилось в конце мая. Общий знакомый двух художниц, состоящих в однополых отношениях, находясь в квартире у одной из них, в состоянии алкогольного опьянения прокусил ей пальцы и повредил глаза другой. Девушки убеждены, что причиной нападения стала гомофобия.
Теперь выяснилось, что этот знакомый - муж той самой художнице, в чьей квартире и совершено нападение, сейчас находящийся с ней в процессе расторжения брака. Он не отрицает преступное деяние. Однако, по его словам, причина не в его осуждении отношении бывшей супруги и ее подруги.
Мужчина уверяет, что его разозлило то, что супруга заставляла его покинуть квартиру, в которой по закону он имеет право жить дальше, а также настроила против него их общую дочь, передает E1.
Нападавший привлечен к ответственности за побои и заплатит обеим потерпевшим штрафы по 5 тысяч рублей. Кроме того, на него заведено уголовное дело по факту угрозы убийства, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.