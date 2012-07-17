Оставленный без присмотра ребенок выпал со второго этажа

Раноутром, 14 июля, мать-одиночка приехала к ней с двумя детьми и вещами, до этого поругавшисьсо своим сожителем. Разместившись и уложив спать детей, сестры отправились вближайший магазин, чтобы приобрести «пивка» для снятия стресса после ссоры.

Вэто время старший ребенок проснулся и решил попасть на балкон. Очевидцем трагедиистала соседка сестер, которая случайно заметила, как «что-то» упало на землю.Выглянув в окно, женщина заметила сидящего на земле ребенка. Она поняла, что кчему, и незамедлительно вызвала скорую и полицию.

Матьребенка вместе с сестрой появилась в тот момент, когда к дому уже подъехалнаряд полиции. К счастью, ребенок сильно не пострадал, диагноз: ушиб нижнихконечностей. Родительница от госпитализации 4-летнего мальчика отказалась.

Поданному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35КоАП РФ, а семья поставлена на учет в отделении по делам несовершеннолетних.