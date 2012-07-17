Почти килограмм героина изъяли в Нижнем Тагиле у цыганки
17 июля 2012, 17:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Операция проходила в микрорайоне Малая Кушва. Как сообщает пресс-служба УФСКН по Свердловской области, в ходе мероприятий задержаны две женщины, уголовное дело возбуждено.
Героин хранился в подушке, лежащей в коридоре здания, где проживали задержанные. В ней было обнаружено 935 граммов героина. По данным портала apiural.ru, задержанные женщины теперь находятся под стражей. В доме также находился сожитель цыганки, которого оставили под подпиской о невыезде из-за состояния здоровья.
Таким образом, в Тагиле удалось ликвидировать крупную партию героина.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей