Почти килограмм героина изъяли в Нижнем Тагиле у цыганки

Героин хранился в подушке, лежащей в коридоре здания, где проживали задержанные. В ней было обнаружено 935 граммов героина. По данным портала apiural.ru, задержанные женщины теперь находятся под стражей. В доме также находился сожитель цыганки, которого оставили под подпиской о невыезде из-за состояния здоровья.