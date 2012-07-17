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Пьяный тагильчанин избил собственного сына, мальчик госпитализирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный тагильчанин избил собственного сына, мальчик госпитализирован

17 июля 2012, 10:55Происшествия
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