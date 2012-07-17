Пьяный тагильчанин избил собственного сына, мальчик госпитализирован
17 июля 2012, 10:55Происшествия
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В Дзержинском районе произошел страшный инцидент. Часто выпивающий глава семейства сильно избил своего ребенка. Семилетний мальчик теперь лежит в больнице.
Ребенку поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, правой плечевой кости и ребер слева. И это уже далеко не первый факт безжалостного поведения отца.
37-летнего мужчину неоднократно судили за избиение отца, жены и сына. Сейчас прокуратура Дзержинского района проверяет семью. Решается вопрос о лишении родительских прав обоих родителей в отношении мальчика.
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