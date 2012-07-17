Сегодня ночью на Тагилстрое произошел прорыв теплотрассы: вода хлестала фонтаном (ФОТО)

Об аварии TagilCity.ru первым сообщил пользователь Михаил Мазурин. В первом часу ночи он написал о прорыве трубы водоснабжения около школы № 56 по улице Гвардейской. Из-под земли бил фонтан воды, который Михаилу удалось сфотографировать.

Сейчас подача воды на теплотрассу приостановлена, утечки больше нет, сообщили в аварийной службе УК Тагилстроевского района. Диспетчер компании рассказала, что ремонтировать участок трубы будет организация «ТагилЭнерго». Из-за перекрытия теплотрассы временно приостановлена подача горячей воды в один дом, по адресу Алапаевская, 21. Пока время, которое понадобится сотрудникам «ТагилЭнерго» на преодоление последствий аварии, не уточняется.