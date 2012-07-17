В Нижнем Тагиле пожилая женщина выбросилась из окна

Ситуация очень странная, пожилую женщину обнаружили в нарядном платье, выходных туфлях. Она будто подготовилась, чтобы уйти из жизни. В комнате, откуда предположительно выбросилась женщина, нашли табуретку, приставленную к окну.

Как рассказывает УВД Нижнего Тагила, квартира находится на пятом этаже. Травмы, полученные после падения, были несовместимы с жизнью. Никакой предсмертной записки она не оставила.

«Комсомольская правда» предполагает, что женщина могла не перенести разлуки с недавно умершим мужем. Не смирившись с потерей, она покончила с собой.