В Нижнем Тагиле пожилая женщина выбросилась из окна
17 июля 2012, 12:57Происшествия
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Все произошло как раз накануне празднования дня рождения внучки 66-летней женщины. В тот день дочь пенсионерки пошла за продуктами к праздничному столу.
Ситуация очень странная, пожилую женщину обнаружили в нарядном платье, выходных туфлях. Она будто подготовилась, чтобы уйти из жизни. В комнате, откуда предположительно выбросилась женщина, нашли табуретку, приставленную к окну.
Как рассказывает УВД Нижнего Тагила, квартира находится на пятом этаже. Травмы, полученные после падения, были несовместимы с жизнью. Никакой предсмертной записки она не оставила.
«Комсомольская правда» предполагает, что женщина могла не перенести разлуки с недавно умершим мужем. Не смирившись с потерей, она покончила с собой.
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