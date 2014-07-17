Авария на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: «Нива» столкнулась с иномаркой (ВИДЕО)
17 июля 2014, 11:35Происшествия
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Сегодняшним утром в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе случилась авария с участием двух автомобилей - «Нивы» и иномарки. Об этом редакции рассказал пользователь TagilCity.ru Сергей.
Примерно в 8:30 тагильчанин ехал с работы в сторону города и стал свидетелем последствий дорожного инцидента. На Восточном шоссе напротив центра оптовой торговли «Восточный» на полосе, ведущей в Дзержинский район, «расположились» два автомобиля.
По всей видимости, они столкнулись лоб в лоб. В отделении пропаганды ГИБДД уверенно сообщили, что в данной аварии пострадавших нет. Очевидно, ДТП произошло из-за превышения допустимой скорости в неблагоприятных дорожных условиях. Автомобили значительно повреждены. На месте работали сотрудники ДПС.
Видеозапись предоставил пользователь Сергей
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