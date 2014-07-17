Авария на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: «Нива» столкнулась с иномаркой (ВИДЕО)

Примерно в 8:30 тагильчанин ехал с работы в сторону города и стал свидетелем последствий дорожного инцидента. На Восточном шоссе напротив центра оптовой торговли «Восточный» на полосе, ведущей в Дзержинский район, «расположились» два автомобиля.