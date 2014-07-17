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Авария на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: «Нива» столкнулась с иномаркой (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Авария на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: «Нива» столкнулась с иномаркой (ВИДЕО)

17 июля 2014, 11:35Происшествия
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