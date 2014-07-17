Спасатели помогли пьяному «герою» выбраться из реки Тагил (ФОТО)
17 июля 2014, 14:05Происшествия
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13 июля в поисково-спасательную службу Центра защиты населения поступил вызов, что по адресу ул. Победы, 58, в районе горы Шихан, на острове посреди реки Тагил находится мужчина и просит о помощи.
В Центре защиты населения рассказали, что неадекватный мужчина решил почувствовать себя в роли «профессионального пловца». Ему удалось переплыть реку, а вот обратно уже не хватило сил, так как замерз, ведь погода была совсем не жаркая.
Мужчина долгое время оставался на острове и кричал о помощи. Позже выяснилось, что «герой» был в нетрезвом виде, и в тот момент его потянуло на совершение грандиозных подвигов.
Спасатели Центра защиты населения переправили пострадавшего на берег и передали сотрудникам отдела полиции до выяснения обстоятельств.
Фото с сайта Центра защиты населения
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