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Спасатели помогли пьяному «герою» выбраться из реки Тагил (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели помогли пьяному «герою» выбраться из реки Тагил (ФОТО)

17 июля 2014, 14:05Происшествия
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