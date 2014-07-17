Воспитанница детского дома в Нижнем Тагиле «заминировала» здание МВД в Екатеринбурге

Установив место нахождения звонившей, сотрудники полиции выяснили, что звонок совершен из детского дома города Нижнего Тагила. В разговоре с заместителем директора данного заведения, стражи порядка узнали, что телефонный номер, с которого поступило тревожное сообщение, принадлежит одной из воспитанниц детского дома – девочке 1997 года рождения.

Эту информацию сотрудники полиции УМВД России по городу Екатеринбургу передали своим коллегам из отдела полиции №19 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», которые незамедлительно выехали по указанному адресу и опросили хозяйку мобильного устройства.

В беседе с сотрудниками ОВД девочка призналась, что отдала свой телефон на время знакомой 1999 года рождения – воспитаннице этого же детского дома. Именно вторая девушка вместе со своей подругой, также 1999 года рождения, позвонила в полицию с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. Девочки объяснили свой поступок тем, что просто решили пошутить.

На днях по данному факту отделением дознания отдела полиции №19 ММУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по статье 207 УК Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится фонографическая экспертиза. Если вина девочек будет доказана, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.