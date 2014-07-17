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Воспитанница детского дома в Нижнем Тагиле «заминировала» здание МВД в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанница детского дома в Нижнем Тагиле «заминировала» здание МВД в Екатеринбурге

17 июля 2014, 16:40ПроисшествияCorey
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