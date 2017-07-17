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17-летний подросток на УАЗе вылетел в кювет на трассе в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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17-летний подросток на УАЗе вылетел в кювет на трассе в Свердловской области

17 июля 2017, 18:35Происшествия
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