17-летний подросток на УАЗе вылетел в кювет на трассе в Свердловской области
17 июля 2017, 18:35Происшествия
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17 июля на 14-м километре трассы Тавда – деревня Увал в кювет улетел автомобиль УАЗ. Управлял автомобилем 17-летний подросток без водительских прав, также в салоне находился 27-летний мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Как сообщает Наша газета, подросток ехал на большой скорости и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и опрокинулся.
Подростка госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой ЧМТ, травмой живота и ушибом груди. 27-летний пассажир помимо сотрясения и черепно-мозговой травмы получил перелом голени.
Обстоятельства и причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, молодому водителю вынесено определение за управление автомобилем без водительских прав.
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