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На 18 лет сядет житель Свердловской области за убийство своей трехмесячной дочки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На 18 лет сядет житель Свердловской области за убийство своей трехмесячной дочки

17 июля 2017, 20:35Происшествия
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