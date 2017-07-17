На 18 лет сядет житель Свердловской области за убийство своей трехмесячной дочки

Как установило следствие, отец и ребенок находились дома одни. Разозлившись на девочку, мужчина схватил её за ноги и ударил головой об пол. Так как удар не оставил видимых повреждений, то пришедшим матери и бабушке, а затем и сотрудникам полиции, убийца сказал, что девочка подавилась едой и задохнулась.